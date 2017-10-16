Пикет у посольства США в Киеве: переселенцы из Донбасса просят помощи

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Переселенцы из Донбасса пикетируют в понедельник посольство США в Киеве, передает "Общественное радио".

Как отмечается, люди требуют от дипломатов проверить, куда были потрачены средства, поступившие из США для помощи переселенцам и пострадавшим в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Они хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права временно перемещенных лиц, и просят проверить, куда были направлены средства международных партнеров, предназначенные пострадавшим от конфликта на востоке", — говорится в сообщении радио.

Участники акции рассказали, что место для протеста они выбрали символическое, поскольку речь идет не только о деньгах, предоставленных Госдепартаментом, но и в целом о средствах, предоставленных в рамках международной поддержки (ЕС, Япония).

Также участники протеста хотят привлечь внимание к нарушению законодательства, обеспечивающего права переселенцев, сообщает радио.

hromadskeradio.org Переселенцы из Донбасса пикетируют посольство США в Киеве

Напомним, в Украине зарегистрированы около 1,6 миллиона переселенцев из-за конфликта в Донбассе.