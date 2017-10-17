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    В России установили памятник "Героям Донбасса"

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    Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами. Он открыт в Ростове-на-Дону. остамент для будущего памятника появился в парке имени Островского еще в первой половине сентября.
    Памятник Героям Донбасса в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Первый в России памятник воевавшим на юго-востоке Украины российским добровольцам открыли в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости.

    Открытие памятника "Героям Донбасса" состоялось в парке имени Островского и было приурочено к третьему съезду организации "Союз добровольцев Донбасса". На церемонии открытия монумента присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, помощник президента РФ Владислав Сурков, глава Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

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    Высота памятника составляет 6,5 метра, стела с квадратным основанием облицована гранитными плитами, на ней установлен крест "Союза добровольцев Донбасса".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Памятник "Героям Донбасса" в Ростове-на-Дону

    Постамент для будущего памятника появился в парке имени Островского еще в первой половине сентября. Концепцию памятника 15 сентября утвердила межведомственная комиссия Ростова-на-Дону по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных событий. Согласно паспорту объекта, работы по установке памятника начались почти за 1,5 месяца до официального согласования комиссией.

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    В конце сентября памятник появился в парке имени Островского, чуть позже на него нанесли надпись "Героям Донбасса". Как объяснил РИА Новости источник в городской администрации, это название было предложено авторами концепции, но комиссия его не согласовала. Заседание комиссии по рассмотрению названия памятника должно состояться во второй половине октября.

    Несмотря на это, на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону 5 октября появилось постановление главы города Виталия Кушнарева, которое разрешает установить памятник в парке имени Островского.

    По словам Захарченко, в понедельник в Донецке был установлен еще один памятник — погибшему командиру батальона "Спарта" самопровозглашенной ДНР Арсену Павлову с позывным "Моторола".

    Напомним, Верховная Рада 6 октября приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта.

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