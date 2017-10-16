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    Силовики заявили о двух пострадавших в Донбассе за сутки

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    По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки ополченцы 16 раз нарушили перемирие. В ответ вооруженные силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение.
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения, заявляет пресс-центр АТО в Facebook.

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    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ вооруженные силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся в районе Талаковки. На донецком направлении, по словам украинских военных, велся огонь по их позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а также на окраине Каменки.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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