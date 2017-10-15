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    В Донбассе за сутки 36 раз нарушили перемирие - СЦКК

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (179)

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    Согласно информации, на Донецком направлении было выпущено почти 100 мин и танковых снарядов, также велся огонь из бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. За сутки количество нарушений в Донбассе составило 36 раз. Было выпущено почти 700 боеприпасов. Об этом сообщили в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

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    "За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 36 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 688 единиц", — сказали журналистам в представительстве ДНР в СЦКК.

    В представительстве отметили, что на Донецком направлении было выпущено почти 100 мин и танковых снарядов, также велся огонь из бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении было выпущено более 30 мин калибром 82 и 120 миллиметров, а также 17 снарядов из БМП и БТР.

    Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия должна развалиться под влиянием внутренней и внешней ситуации, только тогда планы Украины вернуть Крым и часть Донбасса станут реальными.

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