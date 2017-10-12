В Киевской области до смерти замучили местного бизнесмена - СМИ

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В селе Богдановка Броварского района Киевской области было обнаружено тело 57-летнего Сергея Сластенникова, который являлтся совладельцем и руководителем ООО "Техно-торговый центр" Оризон ", осуществляющего оптово-розничную торговлю бытовой техникой с 1996.

Как пишет местное издание "Трибуна Бровары", бездыханное тело своего тестя со следами насильственной смерти обнаружил зять покойного — Игорь Чорнокульський.

По его словам, у мужчины были связаны за спиной липкой лентой руки, рассечена губа и можно было увидеть синяки на теле.

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Оперативники, прибывшие на место трагедии, в свою очередь установили, что погибшему нанесли удары в затылочную часть головы и в область правого уха. Предварительная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма.

Кроме того, следователи установили, что дача покойного находилась под сигнализацией, правда в день инцидента ее выключали несколько раз.

brovary.net.ua Магазин в Броварах, которым владел погибший

По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство. Сейчас преступление расследует следственное управление ГУ Нацполиции в Киевской области. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению.

Напомним, 24 сентября в селе Белогородка Киевской области неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники нанесли мужчине и его жене телесные повреждения, хозяин дома от полученных травм скончался.