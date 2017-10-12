наверх
12.10.201705:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киевской области до смерти замучили местного бизнесмена - СМИ

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (139)

    (обновлено: )61
    Оперативники, прибывшие на место трагедии, в свою очередь установили, что погибшему нанесли удары в затылочную часть головы и в область правого уха.
    Работник полиции на месте происшествия. Архивное фото
    МВД Украины

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В селе Богдановка Броварского района Киевской области было обнаружено тело 57-летнего Сергея Сластенникова, который являлтся совладельцем и руководителем ООО "Техно-торговый центр" Оризон ", осуществляющего оптово-розничную торговлю бытовой техникой с 1996.

    На месте нападения на дом главы Киевоблэнерго Ивана Полывяного, 25 сентября 2017
    Нацполиция Украины
    Прошел пытки. Убийство главы правления "Киевоблэнерго"

    Как пишет местное издание "Трибуна Бровары", бездыханное тело своего тестя со следами насильственной смерти обнаружил зять покойного — Игорь Чорнокульський.

    По его словам, у мужчины были связаны за спиной липкой лентой руки, рассечена губа и можно было увидеть синяки на теле.

    Читайте также: Поколение жести. Подростки грабят, воруют, торгуют наркотиками

    Оперативники, прибывшие на место трагедии, в свою очередь установили, что погибшему нанесли удары в затылочную часть головы и в область правого уха. Предварительная причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма.

    Кроме того, следователи установили, что дача покойного находилась под сигнализацией, правда в день инцидента ее выключали несколько раз.

    brovary.net.ua
    Магазин в Броварах, которым владел погибший

    По факту происшествия открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины — умышленное убийство. Сейчас преступление расследует следственное управление ГУ Нацполиции в Киевской области. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к преступлению.

    Напомним, 24 сентября в селе Белогородка Киевской области неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники нанесли мужчине и его жене телесные повреждения, хозяин дома от полученных травм скончался. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Флаг Каталонии.
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Пенсионная реформа: суть и скрытое