У подозреваемого в убийстве журналистки изобретателя нашли ужасающие видео

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. На жестком диске компьютера датского изобретателя Петера Мадсена, которого подозревают в убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту его подводной лодки "Наутилус", обнаружили видео с пытками и обезглавливанием женщин, передает BBC.

По мнению правоохранителей, скорее всего, на диске были запечатлены реальные события.

Прокурор Якоб Бух-Епсен заявил, что подозрения о причастности Мадсена к убийству теперь только укрепились.

В свою очередь изобретатель заявил, что жесткий диск не принадлежал ему и каждый из лаборатории, в которой он работал, имел к нему доступ.

Ким Валль исчезла после плавания на борту подлодки Nautilus 10 августа вечером. Ранее изобретатель утверждал, что высадил ее на берег после прогулки в тот же день. Позже, однако, он изменил свои показания, сказав, что журналистка погибла после несчастного случая. Подробности об этом изобретатель сообщил впервые во вторник 5 сентября.

Тело журналистки обнаружили после нескольких дней поиска, оно было расчленено — без головы, конечностей. Анализ подтвердил впоследствии, что оно принадлежит журналистке. Полиция сообщила также, что тело нашли без одежды и что во время осмотра на торсе обнаружили следы от металлического предмета, который, как предполагается, использовался для того, чтобы препятствовать всплытию тела со дна моря.

Подлодка Nautilus с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать после того, как о не вернувшейся домой женщине сообщил ее друг. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами. Однако позднее он изменил показания.