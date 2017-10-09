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    В Украине более 10 тысяч нераскрытых убийств - Луценко

    (обновлено: )5911
    По словам генерального прокурора, украинские правоохранители расследуют 10 тысяч 166 нераскрытых убийств. Об этом Юрий Луценко сообщил в ходе брифинга в понедельник.
    Юрий Луценко
    Фото со страницы Ларисы Сарган в Facebook

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине остаются нераскрытыми более 10 тысяч убийств.

    "У нас 10 тысяч 166 нераскрытых очевидных убийств, чтобы вы понимали вызовы, которые стоят перед правоохранительной системой", — сообщил глава Генеральной прокуратуры в ходе брифинга в понедельник.

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    Луценко ранее заявил, что следствие установило всех заказчиков и исполнителей убийства в Киеве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Он добавил, что дело передается в суд. По его словам, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин. При этом, как заявил Луценко, планировалось убийство "руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России".

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