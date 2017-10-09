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    Политика

    Максакова не верила, что Тюрин заказал убийство ее мужа - Пономарев

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    По словам экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, для Марии Максаковой результаты расследования убийства Вороненкова - личная трагедия.
    Денис Вороненков и Мария Максакова
    facebook.com/deputatvoronenkov

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Вдова убитого экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова доверяет результатам расследования в Украине, которое считает заказчиком убийства политика ее бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, хотя первоначально она считала эту версию невероятной, заявил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который является свидетелем по делу об убийстве.

    Мария Максакова, facebook
    Мария Максакова

    Ранее в понедельник генпрокуратура заявила, что установила заказчиков, организаторов и исполнителей убийства Вороненкова. По версии следствия, заказчиком убийства является бывший гражданский супруг Максаковой Тюрин, а организаторами и исполнителями – пятеро граждан Украины.

    "Я разговаривал с Марией, у нас общая позиция, что мы доверяем результатам этого расследования и считаем, что следствие действительно докопалось до правды. В то же время следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива самого по себе заказывать это убийство, и с самого начала эту версию, когда рассматривалась, Маша считала ее абсолютно невероятной, потому что она общается с ним и для нее эти выводы, которые были сделаны, — шок и личная трагедия", — заявил Пономарев в понедельник на пресс-конференции в Киеве.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Тарасенко, который, по версии следствия, является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы, Марией Максаковой уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.

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