Тренды дня: убийство Вороненкова, и здесь "прогнулись" под Кремль

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в понедельник о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.

Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Максаковой, уехал из России в Украине в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. Следствию удалось задержать двух подозреваемых в причастности к организации убийства, еще двое объявлены в розыск. Представители украинских правоохранительных органов уже в первые часы после убийства Вороненкова заявляли, что за этим якобы может стоять Россия. В Москве такие утверждения опровергали.

Генпрокурор заявил, что в ходе расследования резонансного убийства следствие установило всех исполнителей и организаторов преступления, а дело направлено на рассмотрение в суд.

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Согласно заявлению Луценко, убийство совершил украинец Павел Паршов "по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левинцом и Ярославом Тарасенко". Паршов (служил в батальоне "Донбасс", но был уволен из-за невыполнения условий контракта) был убит охранником Вороненкова при попытке покинуть место преступления. Правоохранителям удалось задержать Лося и Тарасенко, сейчас они находятся под арестом. Левинец и Василенко объявлены в розыск. По словам генпрокурора, непосредственным заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Тюрин. При этом, подчеркнул Луценко, убийство планировалось "руководством ФСБ совместно с руководителями преступного мира России".

Правоохранители также намерены потребовать у РФ экстрадиции Тюрина.

Эксперты проанализировали заявление генерального прокурора, высказав ряд предположений по заявлениям Луценко.

По мнению юриста Андрея Портнова, до конца остается неясным, убили Вороненкова по политическим или личным мотивам.

"Прочитал все противоречивые заявления по делу об убийстве Вороненкова. Бывший муж, ФСБ, Янукович, важный свидетель, секретные показания, международные суды, кони, люди. Так и не понял — убили, потому что важный свидетель против Януковича и России или потому что бывший муж из личных соображений", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в деле нет никакого следа ФСБ и не был Вороненков ни в каком процессе никаким свидетелем.

"В международных судах вообще нет ни одного производства, предполагающего чьи-то свидетельские показания, тем более Вороненкова", — уточнил юрист.

Портнов подчеркнул, что дело раскрыто только в части исполнителей убийства.

Андрей Портнов/Facebook, 9 октября 2017

"Думаю, дело действительно раскрыто. Но лишь в части украинских патриотов, которые совершили это умышленное убийство. В этом, конечно, стыдно признаться, потому что опять придётся надеть себе на голову и слушать про свой Майдан, революцию, достоинство, патриотов, активистов и европейские ценности", — резюмировал Портнов.

Политолог Владимир Корнилов также считает версию причастности ФСБ к убийству Вороненкова несостоятельной.

"Пытаюсь совместить байку Луценко об убийстве Вороненкова с байкой Геращенко. То есть убийство совершил выпускник "школы НКВД", специально обученный для этого в РФ, засланный заранее в украинские добробаты, подчинявшийся ФСБ. Но заказал это убийство Тюрин, бывший любовник жены Вороненкова, и тоже "под контролем ФСБ"! У меня в этой связи вопрос: если ФСБ все подготовила и контролировала, для чего ж ей понадобился этот Тюрин???" — подчеркнул эксперт.

Владимир Корнилов/Facebook, 9 октября 2017

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Луценко схитрил, назвав заказчиком убийства Тюрина.

"Еще раз подчеркну хитрость Луценко. Он назвал "заказчиком" убийства Вороненкова конкретно бывшего мужа Максаковой. Не исполнителем — а именно "заказчиком". И вся остальная болтовня о том, что за этим стоит ФСБ с точки зрения пиара не имеет значения. Есть конкретная фамилия, которую и будут раскручивать СМИ. Как наши, так и российские", — отметил Корнейчук.

По его мнению, с помощью генерального прокурора власти "отбеливают" Кремль" в реальном уголовном деле об убийстве".

"Порошенко с помощью Луценко "отбеливает" Кремль в реальном уголовном деле об убийстве. Это же не "впаривать" для электората пустой закон с Россией-агрессором. Напомню, что Порошенко в ключевых аспектах всегда "прогибается" под Кремль. И есть подозрение, что главный "агент Кремля" сидит сами понимаете где…", — подытожил Корнейчук.