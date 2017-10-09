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    Политика

    ГПУ отправит РФ запрос об экстрадиции подозреваемого в "заказе" Вороненкова

    (обновлено: )9101
    По словам Юрия Луценко, статус подозреваемого в деле по статье "соучастие в убийстве" может получить сын Тюрина - Дмитрий, который, по версии следствия, занимался подбором исполнителей убийства в Украине.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины намерена потребовать у РФ экстрадиции Владимира Тюрина, которого подозревают в заказе убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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    "Господину Тюрину сообщено о подозрении (означает, что лицо официально является подозреваемым — Ред.), проводится досудебное следствие, в рамках которого мы будем обращаться за экстрадицией. Исходя из результатов будут дальнейшие решения. Не исключаю, что это может быть международный розыск или заочное осуждение (в Украине — Ред.)", — сказал Луценко на пресс-конференции в понедельник.

    Он добавил, что также статус подозреваемого в деле по статье "соучастие в убийстве" может получить сын Тюрина — Дмитрий, который, по версии следствия, занимался подбором исполнителей убийства в Украине. На данный момент его процессуальный статус в деле не определен.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержаниив Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.

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