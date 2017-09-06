СК РФ отказался закрыть дело против убитого в Киеве Вороненкова - СМИ

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Следователи отказались закрыть уголовное дело о мошенничестве против убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

"Как стало известно "Ъ", главное следственное управление СКР отказалось прекратить уголовное преследование за мошенничество убитого в Украине бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. О прекращении дела в связи со смертью ходатайствовали родственники господина Вороненкова. Теперь некоторые из них рассчитывают, что обвиняемый будет реабилитирован посмертно. В сложившейся ситуации следствие намерено направить уголовное дело в суд, который поставит в нем точку", — пишет издание.

Издание поясняет, что вдова Вороненкова Мария Максакова, его сын Николай и дочь Екатерина от других браков обратились в СК РФ с просьбой закрыть дело, связанное с рейдерским захватом. Они опирались на документы о смерти Вороненкова, переданные РФ украинской стороной. Следствие эту просьбу отклонило, "мотивировав это тем, что должно получить из Генпрокуратуры Украины ответ на свой официальный запрос, направленный в рамках дела, возбужденного уже по факту убийства гражданина России Вороненкова", продолжает издание.

Когда Москва получила ответ от украинской стороны, изменилась позиция родственников Вороненкова, пишет "Коммерсант". Так, по некоторым данным, отмечает издание, Максакова хотела закрыть дело даже по не реабилитирующим ее мужа обстоятельствам, тогда как сын хотел добиться полной реабилитации.

"По словам источника "Ъ" в Следственном комитете, из-за разногласия родственников они не могли прекратить дело депутата в досудебном порядке. Срок следствия по нему был продлен до 24 октября. Ожидается, что в том же месяце господину Вороненкову заочно будет предъявлено обвинение в окончательной редакции, а само дело направлено на ознакомление потерпевшему от рейдерства и стороне защиты. Если суд признает вину господина Вороненкова, его дело будет прекращено опять же по не реабилитирующим его основаниям", — заключает "Коммерсант".

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Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.