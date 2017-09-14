ГПУ об убийстве Вороненкова: данные России не передавались

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева опровергла информацию о передаче российской стороне результатов расследования убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Ранее источник, знакомый с ходом расследования дела, сообщил РИА Новости, что Украина уведомила Россию о том, что расследует уголовное дело об убийстве в Киеве Вороненкова, ничего не сообщив о ходе расследования. В четверг агентство "Росбалт" сообщило, что Украина якобы ответила на запрос российских органов о ходе расследования, в котором назвала имя организатора преступления.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", — написала в четверг пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

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Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

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Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.