Дело Вороненкова. От медалиста до "вора в законе" - кто ты, Владимир Тюрин?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В понедельник, 9 октября, Генпрокуратура наконец назвала заказчика убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По словам генпрокурора Игоря Луценко, убийство Вороненкова заказал бывший муж вдовы Максаковой Владимир Тюрин.

"Заказчик имел личный мотив убийства — 8 лет он был гражданским мужем Максаковой, которая во время убийства была женой господина Вороненкова", — уточнил Луценко.

Сообщается, что теперь ГПУ будет требовать у РФ экстрадиции Владимира Тюрина. Он добавил, что также статус подозреваемого в деле по статье "соучастие в убийстве" может получить сын Тюрина — Дмитрий, который, по версии следствия, занимался подбором исполнителей убийства в Украине.

От медалиста до "вора в законе"

Как пишут СМИ, ранее Тюрин не раз привлекался к уголовной ответственности и имеет богатое криминальное прошлое. Он один из лидеров Братской организованной преступной группировки и так называемой русской мафии в Испании.

Тюрин начинал с судимостей за соучастие в групповых изнасилованиях и детскую порнографию, а в 1990-х годах стал одним из лидеров российского криминального мира. Входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана. Имел значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

Тюрин родился 25 ноября 1958 года в Башкирии. Окончил школу (с "золотой медалью") и Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, позже получил еще экономическое образование в Ленинградском государственном политехническом институте.

1 ноября 1974 года он был впервые осужден Иркутским областным судом за соучастие в групповом изнасиловании.

11 июня 1980 года Братский городской суд осудил его за соучастие в квартирной краже и хулиганство, а 28 октября 1985 года — за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Тогда Тюрина приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы (с помощью редкого в те времена видеомагнитофона он демонстрировал на квартире за деньги порнофильмы). Срок Тюрин отбывал в одной из колоний Иркутской области, освободился в 1989 году, а в 1991 году уехал жить к своей жене в Казахстан, где после развала СССР и получил гражданство, однако вскоре вернулся в Россию.

После гибели вора в законе Александра Моисеева (по кличке Мася) — Тюрин возглавил его бригаду и стал "смотрящим" по Иркутской области.

В 1993 году (по другим данным, в 1994) был коронован по рекомендации вора в законе Япончика.

"Братская" ОПГ

В 1990-х годах Тюрик возглавлял так называемую "Братскую" (от города Братск в Иркутской области) организованную преступную группировку. Он контролировал Братский алюминиевый завод, казино, каналы экспорта металлов и леса из Восточной Сибири через Санкт-Петербург в Прибалтику и Западную Европу, "крышевал" многих предпринимателей, активно участвовал в криминальных разборках и "алюминиевых войнах".

В 1998 году Тюрин, опасавшийся за свою жизнь, перебрался в Испанию.

На 2000-2001 годы пришелся пик активности "братских" в Санкт-Петербурге. Они организовали "окно" на таможне и попытались взять под свой контроль морской торговый порт.

Летом 2005 года испанская полиция провела против "русской мафии" крупномасштабную операцию под кодовым названием "Оса". Было задержано 200 человек. Тюрин находился в тот момент в России.

"Прайм Крайм" Мария Максакова и Владимир Тюрин. Архивное фото

Суд, тюрьма, новая жизнь

2 ноября 2010 года Тюрин был задержан оперативниками МУРа и сотрудниками ФСБ в московском ресторане "Купол". Испанские власти, по запросу которых проводилось задержание, обвиняли его в создании преступного сообщества и отмывании денег, которые вкладывались в недвижимость на приморских курортах.

Суд арестовал Тюрина, который, как выяснилось, на тот момент являлся гражданином Казахстана. Примечательно, что на момент ареста Тюрин писал кандидатскую диссертацию на тему "Экономика и управление".

20 октября 2011 года Пресненский райсуд Москвы перевел Тюрина под домашний арест.

В феврале 2012 года адвокаты Тюрина смогли доказать его российское гражданство, так как до 6 февраля 1992 года он постоянно проживал на территории России. На этом основании Генпрокуратура России отказалась выдать Тюрина властям Испании, а так как в России Тюрин не являлся фигурантом уголовных дел и претензий к нему не было, то он был освобожден из-под домашнего ареста.

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В январе 2015 года Тюрин снова был "взят с поличным" в результате облавы спецслужб РФ.

Как пишут СМИ, в сферу экономических интересов Тюрина и его доверенных лиц входили предприятия алюминиевой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, нефтехимической промышленности, энергетики и банковского сектора.

Тюрин владел недвижимостью в Москве, Испании и Франции.

По материалам из открытых источников интернет