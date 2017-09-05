Кравец: Луценко по расследованию дела Вороненкова недоговаривает намеренно

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Не прошло и полгода, как ГПУ отчитывается об успехах в раскрытии убийства Дениса Вороненкова, которого застрелили в упор в центре столице 23 марта. Правоохранителям несказанно повезло, раненый охранник экс-депутата Госдумы сумел убить киллера, которым оказался боец Нацгвардии МВД Украины Павел Паршов.

Позже полиция задержала и его сообщника, члена Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша Ярослава Тарасенко. С первых дней МВД, ГПУ и СБУ утверждали, что след к заказчику тянется в РФ, даже уточняли, что в Кремль. Сегодня же генпрокурор смог подтвердить наличие "российского следа", но без конкретики.

"Еще два месяца назад мы получили необходимую информацию, которая привела нас к выводу, кто заказчик и кто исполнитель. Все, кроме одного важного лица, установлены и задержаны. Заказчик находится на территории Российской Федерации. Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", - сказал генпрокурор на пресс-конференции в Николаеве, при том, что исполнители были граждане Украины.

Вдова убитого Мария Максакова, рассыпалась в комплиментах в адрес ГПУ.

"Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике… Спасибо украинскому следствию за самоотверженность и добросовестность", — написала Максакова на странице в соцсети.

По сути, Юрий Луценко своим заявлением еще больше запутал следы, так как не назвал имени заказчика и не объявил его в розыск, считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Прежде всего, я бы дождался суда, потому что, все подобные громкие заявления, как показывает практика, заканчиваются ничем. Правоохранители во всем обвиняют суды, хотя если более внимательно рассмотреть подаваемые ими в суды материалы, они сырые и не выдерживают никакой критики. Соответствует ли заявление генпрокурора действительности, можно будет говорить после того, как появится приговор суда. Потому что в суде дело может рассыпаться, что часто происходит по резонансным делам, которые расследует прокуратура", — рассказывает РИА Новости Украина адвокат.

Генпрокурор ничего нового не сказал. Как и следовало ожидать, заказчик убийства находится в России, подчеркивает Ростислав Кравец.

"У нас если нет горячей воды в трубах — заказчик Россия, нет газа, электроэнергии — Россия виновата, если что происходит, все следы ведут в РФ. Но, если заказчик убийства в России, то ГПУ должна обратиться в Интерпол с объявлением этого человека в международный розыск, если они уверены в его причастности на 100%. А до этого момента — это очередное пиар заявление ничем не подкрепленное. Будет решение суда, будет международный розыск заказчика, вот тогда можно говорить, о раскрытии. При том, что наши правоохранители любят объявлять в розыск кого угодно, а тут объявили, что заказчик в РФ, а в розыск никого не объявили, фамилии не называют. Когда у них есть конкретные данные, они тут же ими делятся. А это выглядит странно. ГПУ по делу Вороненкова не договаривает не спроста", — отмечает Кравец.

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При этом. ГПУ скрывает мотивы убийства им можно только догадываться с чем связано убийство Вороненкова с политикой или бизнесом, или и с тем и другим одновременно. При этом, не стоит забывать, что генпрокурор Луценко сам подставил под удар Вороненкова заявив, что он готов давать показания. И не исключено, что в этом деле замешаны и правоохранительные органы Украины.