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    В Одессе возле заправки нашли мальчика с ожогами

    (обновлено: )191
    Как сообщил волонтер, мальчик просил денег возле заправки себе на пластическую операцию. Согласно данным, мальчик пострадал в пожаре 4 месяца назад.
    Пострадавший во время пожара мальчик попрошайничал возле заправки
    Фото со страницы Катерины Ножевниковой в Facebook

    КИЕВ, 6 окт – РИА Новости Украина. В Одессе на киевской трассе возле заправки волонтеры нашли мальчика с ожогами. Малыша зовут Гриша, его папа погиб при пожаре. Об этом пишет у себя на странице в Facebook волонтер Катерина Ножевникова.

    "Малого выписывали из нашего отделения с полностью зажившими ранами, кроме лба. Снимаем повязку.. а там гной рекой и просто мясо. Сделали перевязку и я забрала его к себе домой отмыть. Приехали, раздела его и чуть не упала в обморок…", — пишет волонтер.

    Больше фото состояния мальчика можно посмотреть здесь.

    Все тело 7-летнего малыша в ожогах. Как рассказывает сам Гриша, на заправке он просил денег, чтобы сделать себе пластику тела.

    Как оказалось, мальчик пострадал в пожаре 4 месяца назад. Отец вынес его из огня, прикрывая собой, после чего умер в областном ожоговом отделении.

    "В доме, где мальчик жил с мамой, нет ни единой простыни. Спят на ватных одеялах. При этом на кухне чистота.. правда на этой кухне нет окон", — пишет Катерина.

    Сейчас волонтеры пытаются вылечить малыша и решить вопрос с местом его проживания, так как жить в таких условиях, которых он живет сейчас, невозможно.

    Напомним,  резонансный пожар в детском лагере "Виктория" произошел 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность. 

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