Пожар под Винницей. Охрану со складов снял Муженко - нардеп

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Военные склады в Калиновке Винницкой области практически не охранялись, поскольку своей директивой начальник Генерального штаба снял с них охрану, заявил в среду во время заседания комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны его председатель Сергей Пашинский.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Только в этом году Калиновку проверяли трижды — один раз комиссия администрации президента и два раза совместная комиссия минобороны и Генштаба. Около 50 человек неоднократно выезжали в Калиновку, что-то там подписывали. Это при том, что охраны фактической в Калиновке не было вообще. Потому что своей директивой 2017 года начальник генерального штаба снял охрану складов и арсеналов. Есть такая директива", — приводит слова Пашинского украинское информагентство УНН.

Ранее глава фракции "Народного фронта" в Раде Максим Бурбак заявил, что начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко должен понести ответственность за пожар на складе боеприпасов в Калиновке. Советник главы МВД Антон Геращенко также предлагал уволить Муженко и его заместителя после пожара на складах боеприпасов. Сам начальник Генштаба не признал своей вины.