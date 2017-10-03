Полиция квалифицировала пожар во львовском "Сбербанке" как поджог

Канал на Youtube Trayan Muse Пожар в отделении "Сбербанка" во Львове Полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром в помещении "дочки" "Сбербанка" во Львове, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

"По факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что помещение "дочки" "Сбербанка" сгорело во Львове в ночь на вторник. По данным областного управления Нацполиции, пострадавших в результате пожара нет. В пресс-службе банка РИА Новости сообщили, что обратились в правоохранительные органы в связи с пожаром в отделении.

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