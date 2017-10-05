Силовики заявили об обстрелах на донецком направлении

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Силовики обвинили ополченцев в 19 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, двое военных были ранены.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы на донецком направлении, в районе Авдеевки, Невельского и Новоселовки. На луганском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Крымского. На мариупольском направлении, сообщает пресс-центр, огонь велся неподалеку от Красногоровки и у Водяного.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.