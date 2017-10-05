наверх
05.10.201707:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Силовики заявили об обстрелах на донецком направлении

    (обновлено: )3310
    По информации пресс-центра АТО, нарушения перемирия были зафиксированы на донецком направлении, в районе Авдеевки, Невельского и Новоселовки.
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Силовики обвинили ополченцев в 19 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, двое военных были ранены.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реинтеграция Донбасса. Если не примем закон, Минск станет фейком - депутат

    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 12 раз открывали огонь на поражение. В результате боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

    Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы на донецком направлении, в районе Авдеевки, Невельского и Новоселовки. На луганском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Крымского. На мариупольском направлении, сообщает пресс-центр, огонь велся неподалеку от Красногоровки и у Водяного.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная рада
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    День и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Погром на недостроенной АЗС на ул. Ревуцкого в Киеве
    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Флаг Испании
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись