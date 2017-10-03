В Кишиневе задержали 5 украинцев за столкновения с местной полицией

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КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Кишиневе нескольких граждан Украины, причастных к беспорядкам возле здания суда Центрального сектора столицы, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Посольство Украины в Молдове.

Как сообщаются, из Одессы в Кишинев прибыли 30 украинских граждан "с целью освобождения из тюрьмы своего товарища, который ранее был приговорен к тюремному заключению за убийство".

Приговоренного к заключению гражданина Украины Владислава Дашко предполагалось освободить, для чего его эскортировали из тюрьмы в суд Центрального сектора Кишинева. Во время прибытия полицейского эскорта в здание суда автомобиль полицейских заблокировали граждане, прибывшие из Одессы, пытаясь освободить своего друга.

К зданию суда были направлены дополнительные силы правоохранительных органов. Между полицейскими и украинскими гражданами началась драка.

Молдавские СМИ сообщают о пятерых задержанных, все они доставлены в полицейский участок. Задержанным предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка и препятствовании полицейским в исполнении служебных обязанностей. Каждому из задержанных грозит денежный штраф в размере не более 100 евро, до 60 часов общественных работ или задержание сроком 15 суток.

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Отмечается, что во время судебного заседания следователи прокуратуры представили доказательства вины Дашко по новому уголовному делу и его снова задержали.

В сети обнародовано видео (см. здесь) столкновений украинцев с молдавской полицией.