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    В столкновениях на референдуме в Каталонии пострадали 33 силовика

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (55)

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    В общей сложности 19 полицейским и 14 сотрудникам Гражданской гвардии потребовалась немедленная медицинская помощь в день проведения референдума о независимости в Каталонии, сообщает МВД Испании.
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. В общей сложности 33 сотрудника правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений со сторонниками референдума о независимости в Каталонии, сообщает МВД Испании в микроблоге в Twitter.

    "В общей сложности 19 полицейским и 14 сотрудникам Гражданской гвардии потребовалась немедленная медицинская помощь из-за выполняемой ими сегодня работы в школах (где были организованы избирательные участки — ред.)", — говорится в сообщении.

    В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

    Смотрите также: Кровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии

    Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и гражданами. Однако на ряде участков голосование прошло.

    Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем.

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