В столкновениях на референдуме в Каталонии пострадали 33 силовика

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. В общей сложности 33 сотрудника правоохранительных органов пострадали в ходе столкновений со сторонниками референдума о независимости в Каталонии, сообщает МВД Испании в микроблоге в Twitter.

"В общей сложности 19 полицейским и 14 сотрудникам Гражданской гвардии потребовалась немедленная медицинская помощь из-за выполняемой ими сегодня работы в школах (где были организованы избирательные участки — ред.)", — говорится в сообщении.

1-Un total de 19 @policia y 14 @guardiacivil han requerido atención médica inmediata a raíz de su trabajo hoy en los colegios,#EstamosporTI pic.twitter.com/eya2mS1Kq6 — Ministerio Interior (@interiorgob) 1 октября 2017 г.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

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Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и гражданами. Однако на ряде участков голосование прошло.

Министерство здравоохранения Каталонии сообщило о 761 пострадавшем.