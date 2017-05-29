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    Россия

    Москва обещает адекватно ответить на высылку дипломатов из Кишинева

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    Как сообщил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, Россия рассматривает этот инцидент как прямую провокацию против того курса на оздоровление двусторонних отношений, который в последнее время проводит президент Молдавии Игорь Додон.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Москва адекватно ответит на действия Кишинева по высылке пяти российских дипломатов из страны, в России рассматривают эти шаги, как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Игоря Додона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

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    Tiziana FABI / AFP
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    Ранее посол России в Молдавии Фарит Мухаметшин подтвердил РИА Новости, что диппредставительство получило ноту об объявлении пятерых российских дипломатов персона нон грата в республике. Дипломат отметил, что документ изучается. Президент республики Игорь Додон осудил такое решение правительства страны.

    "Над адекватным ответом мы будем думать, но он последует", — сказал Карасин.

    Как отметил замглавы МИД РФ, "в любом случае мы рассматриваем это как прямую провокацию против того курса на оздоровление двусторонних отношений, который в последнее время проводит президент Молдавии Игорь Додон".

    "Естественно, это очень плохая новость для двусторонних российско-молдавских отношений, это хорошо понимают те структуры, которые продумали и спланировали эту недружественную акцию", — добавил высокопоставленный российский дипломат.

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