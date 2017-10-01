Число пострадавших при столкновениях в Каталонии возросло до 761

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 761, сообщило министерство здравоохранения автономии.

"В общей сложности 761 человеку понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 12 сотрудников правоохранительных органов.

В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших в результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

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