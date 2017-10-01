наверх
01.10.201722:04
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число пострадавших при столкновениях в Каталонии возросло до 761

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (53)

    158
    В общей сложности в день проведения референдума о независимости Каталонии 761 человеку понадобилась медицинская помощь ,сообщило министерство здравоохранения автономии.
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    El Pais

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Количество пострадавших при столкновениях с полицией в Каталонии в день проведения референдума о независимости возросло до 761, сообщило министерство здравоохранения автономии.

    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии
    Ruptly TV в
    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии

    "В общей сложности 761 человеку понадобилась медицинская помощь", — говорится в сообщении министерства.

    Ранее сообщалось о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 12 сотрудников правоохранительных органов.

    В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

    Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших в результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

    Смотрите также: Кровь и бюллетени. Столкновения в ходе референдума в Каталонии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия