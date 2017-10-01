Власти Каталонии пригрозили Мадриду судом из-за действий полиции

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Власти Каталонии намерены обратиться в международный суд из-за действий испанских правоохранителей в ходе столкновений на референдуме о независимости от Испании, заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

"Испанская полиция действует отвратительно. Им должно быть стыдно, потому что такие меры нарушают права человека. Испанское правительство должно будет ответить перед международным судом за то, что они сделали", — сказал Турул журналистам.

В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков были изъяты документы, происходили столкновения между полицией и людьми. Однако на ряде участков голосование прошло.

Мэр Барселоны сообщила, что число пострадавших в результате столкновений с полицией в ходе референдума превысило 460 человек. В свою очередь, министерство здравоохранения Каталонии сообщает о 465 пострадавших. В МВД Испании заявили, что 12 сотрудников правоохранительных органов пострадали в ходе беспорядков.

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