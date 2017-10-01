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    Более 50%. Власти Каталонии озвучили данные по явке на референдуме

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    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (50)

    (обновлено: )20320
    Каталонские правоохранительные органы заявили, что к середине дня они закрыли 207 участков, сколько было закрыто Национальной полицией и Гражданской Гвардией, неизвестно.
    Референдум о независимости Каталонии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Более 50% избирателей проголосовали на референдуме о независимости Каталонии от Испании к середине дня на тех участках, где "нет полицейского вмешательства", заявил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

    "Сейчас нам говорят, что уже более 50% людей проголосовали на участках, где не происходит полицейское вмешательство", — заявил Турул.

    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии
    Ruptly TV в
    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии

    Представитель правительства при этом не уточнил, какое количество избирательных участков они оценивают и сколько избирателей включены в списки.

    Каталонские правоохранительные органы заявили, что к середине дня они закрыли 207 участков, сколько было закрыто Национальной полицией и Гражданской Гвардией, неизвестно.

    В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие.

    Правительство Каталонии заявляет, что голосование проходит на 96% избирательных участков. По данным женералитета, в результате столкновений с полицией пострадали 337 человек, один находится в тяжелом состоянии.

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