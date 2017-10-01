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    Спорт

    Матч чемпионата Испании перенесен из-за ситуации в Каталонии

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (48)

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    В Королевской испанской футбольной федерации отмечали, что матч между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" может быть перенесен лишь в случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.
    Студенты участвуют в демонстрации в пользу запрещенного референдума о независимости 1 октября в Барселоне
    REUTERS Juan Medina

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Матч чемпионата Испании по футболу между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом", который должен был состояться в воскресенье, перенесен из-за ситуации в Каталонии, где проходит референдум, сообщает Р-Спорт со ссылкой на El Pais.

    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии
    Ruptly TV в
    Появилось видео стрельбы полиции по протестующим в Каталонии

    В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.

    Игра на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне должна была начаться в 17:15 по Киеву.

    По данным женералитета, в результате столкновений с полицией пострадали 337 человек, один находится в тяжелом состоянии. Ранее в Королевской испанской футбольной федерации (RFEE) отмечали, что матч между "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" может быть перенесен лишь в случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

    Как сообщает Marca, футболисты команд в данный момент находятся на стадионе. Кроме того, "Лас-Пальмас" уже предоставил официальным лицам протокол своего состава на игру.

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    Студенты участвуют в демонстрации в пользу запрещенного референдума о независимости 1 октября в Барселоне
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
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