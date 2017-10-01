Каталонский референдум. Ассанж призвал Юнкера исключить Испанию из ЕС

NIKLAS HALLE'N / AFP

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и призвал исключить Испанию из Евросоюза за "явное нарушение" Статьи 2 Лиссабонского договора.

"Дорогой Жан-Клод Юнкер. Разве это "уважение человеческого достоинства, свободы и демократии"? Приведите в действие Статью 7 и отстраните Испанию от членства в Европейском союзе за явное нарушение Статьи 2", — написал Ассанж в Twitter.

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



Art 7: https://t.co/1Dr7yCRHOH



Art 2: https://t.co/flpyclfchz pic.twitter.com/n0Ka72a2Am — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 1 октября 2017 г.

Ранее Ассанж назвал ситуацию в Каталонии в связи с референдумом о независимости "первой в мире интернет-войной".

В Статье 2 договора о ЕС говорится, что союз основан на уважении человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.