Более 70% избирательных участков открыты на референдуме в Каталонии

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Более 70% избирательных участков работают в Каталонии в день референдума, сообщил официальный представитель женералитета Жорди Турул.

"73% избирательных участков открыты и работают, то есть три четверти… Каталония голосует", — заявил Турул на пресс-конференции в Барселоне.

Он отметил, что, "несмотря на то, что мы видим в СМИ, голосование в большей части Каталонии идет". Турул призвал людей приходить на избирательные участки.

При этом он отказался комментировать данные о возможных раненых в ходе столкновений с полицией, поскольку власти пока не обладают всей информацией.

В 09.00 по местному времени в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Однако на ряде участков голосование проходит.