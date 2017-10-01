Референдум в Каталонии: до сих пор неизвестно, состоится ли голосование

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости. Власти Каталонии 1 октября собираются провести референдум о независимости автономного сообщества от Испании, правительство страны заявляет: никакого референдума не будет, его проведение "заблокировано".

Ранее правительство Каталонии (женералитет) объявило: голосование начнется в 09.00 (10.00 по Киеву) и продолжится до 20.00 (21.00), будут открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей. Работу участков будут обеспечивать более семи тысяч волонтеров.

Однако власти Испании уверяют, что никакого голосования не будет. Вся логистика женералитета заблокирована. Официальный представитель испанского правительства, министр культуры страны Иньиго Мендес де Виго заявил, что референдум "аннулирован государством".

Утром в субботу сотрудники гражданской гвардии вошли в Центр телекоммуникаций и информационных технологий (CTTI), чтобы заблокировать 29 различных информационных систем, которые могли бы обеспечить проведение референдума. Кроме того, центр информационной безопасности Каталонии (Cesicat) должен зафиксировать "все пункты электронного голосования". Сотрудники гражданской гвардии останутся в здании до понедельника.

Кроме того, каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra всю субботу занимались закрытием школ, где должно проходить голосование. Днем официальный представитель правительства Испании в Каталонии Энрик Мелло заявил, что из 2,3 тысячи школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся "люди, которые занимаются спортом и другими видами досуговых мероприятий", и все они, по словам Мелло, должны к 06.00 (07.00 мск) воскресенья покинуть здание.

Вечером МВД сообщило, что полиция закрыла большую часть помещений, где собирались проводить голосование, но не назвало цифру, в каком количестве школ все же остаются активисты, решившие ночевать там и оставаться до утра воскресенья.

С вечера пятницы в ряде школ Каталонии родители и дети "оккупировали" здания, взяв с собой запасы воды и еды, а также матрасы. Они решили не уходить до дня голосования в расчете на то, что представители правоохранительных органов их не выгонят силой. Представитель организации Open Schools Рамон Фонт не смог назвать число "оккупированных школ", но заявил, что к утру воскресенья их будет намного больше, чем об этом говорят испанские власти.

"Час X" назначен на 06.00. В это время каталонские правоохранительные органы должны выполнить приказ своего начальника Жозепа Луиса Траперо, который, следуя распоряжению Высшего суда Каталонии, распорядился к этому времени взять все школы под полный контроль.

Лидеры общественных организаций, поддерживающих проведение референдума, уверены: полиция не будет силой выводить людей из школ. "Мы надеемся, что государственные правоохранительные органы нормально себя проявят — там будут дети, люди старшего возраста. Гражданская гвардия должна проявить ответственность. Только они ответственны за то, что может произойти", — заявил лидер "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес.

При этом он призвал к "гражданскому ненасильственному сопротивлению". Санчес также отметил, что если в этих условиях в голосовании примет участие хотя бы миллион человек, то это будет успехом.

Родители, "оккупировавшие" школы, заявляют: они не собираются их покидать даже по требованию полиции. Впрочем, как сообщил РИА Новости один из активистов, который находится в школе Reina Violant в центре Барселоны, ни урны, ни бюллетени туда пока не доставили, они по-прежнему ждут, когда "приедет кто-то из правительства Каталонии".

Не исключено, что функции части избирательных участков возьмут на себя церкви, театры и больницы, заявил РИА Новости депутат крайне левой партии "Кандидатура Народного единства" каталонского парламента Карлес Рьера.

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В субботу по всей Испании прошли митинги сторонников территориальной целостности страны, в том числе в Мадриде и в самой Барселоне. В каталонской столице митинговали дважды. Скандируя "Я испанец" и "Не проголосуем" и размахивая национальными флагами, митингующие стояли на площади Святого Иакова. Молодые люди даже попытались снять огромную растяжку "Больше демократии", вывешенную на фасаде мэрии Барселоны, но у них ничего не вышло.

Днем на площади Каталонии в Барселоне вновь намечен митинг противников референдума, противоречащего конституции страны. Правда, вечером на этой же площади организаторы голосования собираются провести другое мероприятие – подсчет результатов референдума.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.