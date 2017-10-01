Власти Каталонии разрешили гражданам голосовать на любом участке

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Правительство испанского автономного сообщества Каталония разрешило гражданам голосовать на референдуме о независимости от Мадрида на любом избирательном участке, чтобы каждый мог воспользоваться правом голоса, сообщает издание Vanguardia.

По информации издания, решение было принято примерно за час до открытия избирательных участков, чтобы каждый желающий получил возможность проголосовать, даже если его участок окажется закрыт или оцеплен полицией. С этой целью было разработано специальное мобильное приложение.

Официально голосование начнется в 09.00 и продолжится до 20.00, должны быть открыты 2315 избирательных участков, на которых смогут проголосовать 5,3 миллиона избирателей.

Читайте также: WSJ: 5 вещей, которые вам надо знать о референдуме в Каталонии

В субботу по всей Испании прошли митинги сторонников территориальной целостности страны, в том числе в Мадриде и в самой Барселоне. В каталонской столице митинговали дважды. Скандируя "Я испанец" и "Не проголосуем" и размахивая национальными флагами, митингующие стояли на площади Святого Иакова. Молодые люди даже попытались снять огромную растяжку "Больше демократии", вывешенную на фасаде мэрии Барселоны, но у них ничего не вышло.

Днем на площади Каталонии в Барселоне вновь намечен митинг противников референдума, противоречащего конституции страны. Правда, вечером на этой же площади организаторы голосования собираются провести другое мероприятие – подсчет результатов референдума.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.