Референдум в Каталонии: пролилась первая кровь

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Испанские силовики пытаются остановить референдум за независимость Каталонии от Испании, избивая мирных граждан. Об этом пишет организация "Justícia i Pau" в Twitter.

Spanish armed forces are assaulting polling stations and beating nonviolent citizens to stop #CatalanReferendum pic.twitter.com/LRiZdMUFSn — Justícia i Pau (@JusticiaiPau) 1 октября 2017 г.

​Кроме того, уже появились первые пострадавшие. Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии окровавленных каталонцев, раненых во время столкновения с полицией.

​По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На некоторых из них полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.