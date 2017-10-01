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    Референдум в Каталонии: пролилась первая кровь

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    Референдум в Каталонии: обратный отсчет (39)

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    В соцсетях распространяют фото первых пострадавших. Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии окровавленных каталонцев, раненых во время столкновения с полицией.
    В Каталонии возле избирательных участков пролилась первая кровь
    @Berlustinho

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Испанские силовики пытаются остановить референдум за независимость Каталонии от Испании, избивая мирных граждан. Об этом пишет организация "Justícia i Pau" в Twitter.

    ​Кроме того, уже появились первые пострадавшие. Очевидцы выкладывают в соцсетях фотографии окровавленных каталонцев, раненых во время столкновения с полицией.

    ​По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На некоторых из них полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.

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