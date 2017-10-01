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    В Испании полиция открыла стрельбу по участникам референдума

    Тема:

    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь (42)

    (обновлено: )42209
    Как сообщается, гражданская гвардия Испании отключила от Интернета участки для голосования на референдуме в Каталонии. Организаторы просят голосующих приносить с собой телефоны и зарядные устройства.
    Референдум в Каталонии
    @JordiGraupera

    КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Полиция Испании начала стрелять резиновыми пулями для разгона людей, собравшихся в Барселоне около участков для голосования на референдуме о независимости Каталонии. Есть раненые. Об этом сообщают журналисты с места событий, а также местные СМИ и пользователи в соцсетях.

    ​Граждане пытаются прорваться через полицейские кордоны, несколько человек уже получили ранения. Точное число пострадавших пока не известно. Власти Испании утверждают, что полиция уполномочена удалять "материалы и предметы для голосования".

    На улицах города слышны звуки от многочисленных выстрелов, после чего люди начали разбегаться.

    Местные СМИ сообщили, что гражданская гвардия Испании отключила от Интернета участки для голосования на референдуме в Каталонии. Отметим, организаторы просят голосующих приносить с собой телефоны и зарядные устройства.

    В 09.00 по местному времени в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Однако на ряде участков голосование проходит.

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