Ассанж рассказал, где и когда началась первая в мире "интернет-война"

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КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию в Каталонии в связи с референдумом о независимости, который, по планам каталонских властей, должен пройти 1 октября, "первой в мире интернет-войной".

"Первая в мире интернет-война началась в Каталонии, где народ и правительство используют ее, чтобы организовать референдум о независимости в воскресенье, а испанская разведка атакует, замораживая телекоммуникационные связи, занимая здания телефонной связи, подвергает цензуре сотни сайтов, протоколов и т.д.", — заявил Ассанж в Twitter.

Он добавил, что происходящее в Каталонии — "самый значительный западный конфликт между людьми и государством со времен падения Берлинской стены". Ассанж отметил, что методы конфликта современны — "от сетей VPN, прокси, "зеркал" и зашифрованных чатов до интернет-разведки и цензуры".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.