В ходе столкновений в Каталонии пострадали 11 правоохранителей

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Одиннадцать сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе столкновений со сторонниками референдума о независимости в Каталонии, сообщает МВД Испании в микроблоге в Twitter.

"К настоящему моменту девять полицейских и двое сотрудников Гражданской гвардии получили ранения в результате исполнения судебного решения", — говорится в сообщении.

Каталонии в 9.00 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, на референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов человек. Голосование, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.