Число пострадавших при столкновениях в Каталонии приближается к пятистам

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе референдума в Каталонии превысило 460 человек, сообщила мэр Барселоны Ада Колау.

"В Каталонии получили ранения уже более 460 человек. Как мэр Барселоны, я настаиваю на том, чтобы действия полиции в отношении беззащитного населения были немедленно закончены", — написала Колау в микроблоге в Twitter.

Over 460 people injured in Catalonia already. As Mayor of BCN I demand an immediate end to police charges against the defenceless population https://t.co/412z6Jacap — Ada Colau (@AdaColau) 1 октября 2017 г.

Ранее сообщалось о 337 пострадавших.

В Каталонии в 9.00 (10.00 по Киеву) 1 октября началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны. Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На ряде участков сейчас проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать, среди активистов есть пострадавшие. Однако на ряде участков голосование проходит.

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Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Всего, по данным правительства Каталонии, в референдуме смогут проголосовать около 5,3 миллионов граждан региона. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.