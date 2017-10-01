Эксперт: взрывы на складах боеприпасов - обычная ситуация для власти

"Кроме ужаса и страха 28 тысяч человек, которые были эвакуированы, мы получили очередную оплеуху по лицу украинского имиджа в мире. Причины? Их может быть сколько угодно, вплоть до диверсии. С тем, как в Украине реализована безопасность, ничего нельзя исключать. Тем более, что заинтересованных — вагон и маленькая тележка: от обиженных Порошенко олигархов до северного соседа. Но, вероятнее всего, речь идёт об элементарной халатности и нарушении техники безопасности. Следствие одно – огромные убытки, имиджевые потери. Для действующей украинской власти это — обычная ситуация", – сообщил политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Во вторник вечером на складах в Калиновке сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.