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    Силовики заявили об обстрелах на приморском направлении

    (обновлено: )6810
    По информации пресс-центра АТО, на приморском направлении огонь велся по позициям в районе Широкино и Талаковки. На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по Лобачеву, Станице Луганской и Крымскому.
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 сен — РИА Новости Украина. Силовики утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по их позициям.

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    Согласно заявлению пресс-центра АТО в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "15 раз нарушили перемирие".

    По данным военных, на донецком направлении огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, Песков и Невельского. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся по позициям в районе Широкино и Талаковки. В пресс-центре также утверждают, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по Лобачеву, Станице Луганской и Крымскому.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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