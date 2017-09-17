Силовики обвинили ополченцев в обстрелах в Донбассе

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Силовики заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, потерь среди военных нет.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Сообщается, что вечером боевики трижды открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевской промзоны из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По сообщениям силовиков, на донецком направлении под обстрел попали укрепления у Майорской и Песков.

Сообщается, что на Приморском направлении были обстреляны Широкино, Павлополь, Богдановка, Водяное и Старогнатовка. По сообщениям украинских военных, на Луганском направлении в зоне обстрела оказались поселки Крымское и Новотошковское.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.