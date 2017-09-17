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    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах в Донбассе

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    По информации пресс-центра АТО, накануне ополченцы трижды открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевской промзоны из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, на Донецком направлении под обстрел попали укрепления у Майорской и Песков.
    Ситуация после обстрелов в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Силовики заявили в воскресенье, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 35 раз открывали огонь по их позициям, потерь среди военных нет.

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    "Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие. Потерь среди украинских военных нет", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

    Сообщается, что вечером боевики трижды открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевской промзоны из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. По сообщениям силовиков, на донецком направлении под обстрел попали укрепления у Майорской и Песков.

    Сообщается, что на Приморском направлении были обстреляны Широкино, Павлополь, Богдановка, Водяное и Старогнатовка. По сообщениям украинских военных, на Луганском направлении в зоне обстрела оказались поселки Крымское и Новотошковское.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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