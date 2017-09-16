Климкин: ввод миротворцев ООН в Донбасс приведет к выборам

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе должно привести к переходному периоду в зоне конфликта и в перспективе — к выборам в Донбассе.

"Мандат должен охватывать территориально всю территорию оккупированного Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украинско-российской границы… Мандат такой миссии должен включать полный вывод российских войск и наемников и, конечно, первые шаги для нормализации ситуации… Все это должно заложить основы, чтобы начался эффективный переходный период, который бы привел к выборам", — сказал Климкин на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.