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    Климкин: ввод миротворцев ООН в Донбасс приведет к выборам

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (102)

    (обновлено: )44304
    Климкин заявил, что ввод миротворцев ООН должен "заложить основы, чтобы начался эффективный переходный период, который бы привел к выборам".
    Павел Климкин
    ATTILA KISBENEDEK / AFP

    КИЕВ, 16 сен — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что размещение миротворцев ООН в Донбассе должно привести к переходному периоду в зоне конфликта и в перспективе — к выборам в Донбассе.

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    "Мандат должен охватывать территориально всю территорию оккупированного Донбасса и, конечно, неконтролируемый участок украинско-российской границы… Мандат такой миссии должен включать полный вывод российских войск и наемников и, конечно, первые шаги для нормализации ситуации… Все это должно заложить основы, чтобы начался эффективный переходный период, который бы привел к выборам", — сказал Климкин на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

    Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

    Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

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