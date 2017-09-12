В Харьковской области солдат подстрелил сослуживца

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. В Харьковский области в военный госпиталь доставили бойца срочной службы ВСУ, который был ранен неподалеку от села Задонецкое Змиевского района, сообщает NewsRoom.

Жизни 21-летнего рядового ничего не угрожает – пуля, выпущенная из АК, прошла на вылет через левое бедро. Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

По предварительной информации, военнослужащий, которого призвали в армию из Винницы, вместе с еще одним 21-летним бойцом нес службу на контрольно-пропускном пункте. При себе у солдат были автоматы Калашникова. Один из военнослужащих включал и выключал предохранитель своего АК и по неосторожности выстрелил в ногу пострадавшему. Как патрон оказался в патроннике автомата, боец объяснить не смог.

"Инцидент внесен в ЕРДР по ч. 1 ст. 414 – неосторожное обращение с оружием. Проводится досудебное расследование. Больше я ничего сказать не могу", — сообщил Владислав Зубко, военный прокурор Харьковского гарнизона.

Если вина подозреваемого бойца будет доказана, ему грозит содержание в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или же парню придется провести за решеткой три года.

Напомним, в начале сентября военный погиб при обстрелах в Донбассе.