В Харькове до смерти забили пенсионерку из-за двух тысяч гривен

ГУ Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Двое харьковчан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили пенсионерку, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В одной из квартир района было обнаружено тело 80-летней женщины без признаков жизни. Согласно заключению экспертов, причиной смерти стала закрытая травма грудной клетки", — говорится в сообщении.

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Во время розыскных мероприятий были задержаны двое 46-летних харьковчан. Мужчины совершили преступление, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они планировали отправиться в квартиру будущей тещи одного из задержанных, однако перепутали подъезды и квартиры.

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"В тот вечер злоумышленники постучали в квартиру неизвестной женщины. Когда хозяйка открыла дверь, мужчины нанесли ей несколько ударов, от которых женщина упала. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Увидев, что натворили, злоумышленники начали рыскать по комнате, нашли 2000 гривен и скрылись с места преступления", — уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 187 (разбой) и ч.2 пункт 6, 12 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциями данных статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

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