Убийство Вороненкова: Максакова отреагировала на заявление ГПУ

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Вдова убитого в Киеве российского политика Дениса Вороненкова Мария Максакова поприветствовала заявление Генеральной прокуратуры о раскрытии убийства ее супруга. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Пост Марии Максаковой в facebook

"Высочайший профессионализм украинского следствия еще войдет в учебники по криминалистике", – отметила Максакова.

Она добавила, что ничего не боится после того, как потеряла Вороненкова.

"И изменила точку зрения я на том этапе, потому что узнала правду. Спасибо украинскому следствию за самоотверженность и добросовестность", – добавила экс-депутат Госдумы.

Также Максакова выразила уверенность, что расстрелявшие Вороненкова "подонки будут наказаны".

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Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.