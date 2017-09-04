Луценко: заказчик убийства Вороненкова "находится на территории РФ"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в понедельник, что исполнителями убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова были в основном граждане Украины, а заказчик преступления скрывается в России.

"Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", — цитирует слова Луценко агентство УНИАН.

Он утверждает, что "заказчик находится на территории РФ" и "имеет оживленные контакты со спецслужбами РФ".