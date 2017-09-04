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    Луценко: заказчик убийства Вороненкова "находится на территории РФ"

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    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в понедельник, что исполнителями убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова были в основном граждане Украины, а заказчик преступления  скрывается в России.

    "Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны", — цитирует слова Луценко агентство УНИАН.

    Он утверждает, что "заказчик находится на территории РФ" и "имеет оживленные контакты со спецслужбами РФ".

     

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