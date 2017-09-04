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    Убийство Вороненкова "фактически раскрыто" - Генпрокуратура

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (146)

    (обновлено: )75501
    Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что в деле по убийству в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова "почти поставлена жирная точка".
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "фактически раскрыто", заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

    "Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", — сказал Енин в интервью изданию Insider, опубликованному в понедельник.

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    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.

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