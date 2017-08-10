Убийство Вороненкова. Суд продлил арест подозреваемому

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Суд в Киеве продлил до 8 октября арест задержанного в Павлограде Ярослава Тарасенко, которого подозревают в сговоре с целью убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

Читайте также: Юрист о задержании подозреваемого по делу Вороненкова

Ранее прокуратура Киева сообщила о задержании в Днепропетровской области подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Вороненкова, однако не уточнила его имени. "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", заявил, что задержан их представитель Тарасенко. Сам задержанный свою вину отрицает.

"Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 36-летнего жителя города Павлоград Днепропетровской области, который был задержан по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен до 8 октября 2017 года включительно", — говорится в сообщении прокуратуры на сайте ведомства.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.