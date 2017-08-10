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    Убийство Вороненкова. Суд продлил арест подозреваемому

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (145)

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    Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 36-летнего жителя Павлограда. По решению суда срок содержания под стражей продлен до 8 октября 2017 года включительно.
    Дело Дениса Вороненкова. Член Нацкорпуса Ярослав Тарасенко в суде
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    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости. Суд в Киеве продлил до 8 октября арест задержанного в Павлограде Ярослава Тарасенко, которого подозревают в сговоре с целью убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.

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    Ранее прокуратура Киева сообщила о задержании в Днепропетровской области подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Вороненкова, однако не уточнила его имени. "Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", заявил, что задержан их представитель Тарасенко. Сам задержанный свою вину отрицает.

    Экс-депутат Государственной Думы РФ Мария Максакова-Игенбергс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Максакова о "белорусском следе" в деле убийства Вороненкова

    "Голосеевский районный суд столицы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 36-летнего жителя города Павлоград Днепропетровской области, который был задержан по подозрению в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По решению суда срок содержания под стражей продлен до 8 октября 2017 года включительно", — говорится в сообщении прокуратуры на сайте ведомства.

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники. Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство.

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