Суд арестовал гаражи и коллекцию дорогих часов Вороненкова – адвокат

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы арестовал два гаража и десятки дорогостоящих часов экс-депутата Дениса Вороненкова, убитого в Киеве, сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

"Мне прислали постановление Басманного суда Москвы об аресте двух гаражных блоков и десяток пар дорогостоящих часов по делу Вороненкова. Заседание прошло в мое отсутствие, поскольку меня о нем не известили. Решение я обжалую", — сказал адвокат РИА Новости.

По данным следствия, Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению следствия, в Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

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Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.