наверх
15.07.201722:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Обнародовано сообщение Вороненкова, отправленное за 2 минуты до гибели

    Тема:

    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (143)

    (обновлено: )87015
    Как сообщил Антон Геращенко, Денис Вороненков написал ему СМС в 11.21. Это было сообщение о том, что он сбросил Геращенко интервью и попросил посмотреть его.
    Денис Вороненков
    facebook.com/deputatvoronenkov

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко показал СМС-сообщение, которое отправил бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков за две минуты до смерти.

    Суд над подозреваемым в убийстве Дениса Вороненкова
    @uziaka
    Юрист о задержании подозреваемого по делу Вороненкова

    Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

    "Денис Вороненков погиб в 11.23. А последнее свое СМС он написал мне в 11.21, это было СМС о том, что он мне сбросил интервью и написал мне о том, чтобы я посмотрел его. "Главред вчера был в восторге и сказал, что на одном дыхании читается". Я ответил "Гуд", через несколько минут Дениса не стало", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина", демонстрируя при этом телефон с СМС-сообщением от Вороненкова.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Михаил Добкин в суде
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?