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    Убийство Вороненкова: фигурант дела заявил о своей непричастности

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    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование (142)

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    Как говорится в заявлении Ярослава Тарасенко, которое размещено на странице в Facebook его гражданской супруги Надежды Горянской, преступление, которое ему инкриминируют, он не совершал.
    Убийство Дениса Вороненкова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Задержанный в Павлограде Ярослав Тарасенко, которого подозревают в сговоре с целью убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заявил о своей непричастности к гибели политика.

    Скриншот поста Надежды Горянской в Facebook

    "Опять власть борется с одним из тысяч патриотов, которые посмели помешать произволу и грабежу ею нашего государства. Преступление, которое мне на этот раз инкриминируют, я не совершал и не имею к нему никакого отношения", — говорится в заявлении Тарасенко, которое размещено на странице в Facebook его гражданской супруги Надежды Горянской.

    Ранее Генпрокуратура Украины заявила о задержании 36-летнего жителя Павлограда Днепропетровской области по подозрению в причастности к убийству Вороненкова. Суд арестовал его на два месяца без права внесения залога. Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.

    Сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Шаповал погиб во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт", расследованием занимается военная прокуратура Украины. Ранее в Нацполиции заявили, что взрывное устройство было заложено в нижней части автомобиля.

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