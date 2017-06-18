Юрист о задержании подозреваемого по делу Вороненкова

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Задержанному в Павлограде по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова объявили о подозрении.

Стоит отметить, что в пятницу, 16 июня, у активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко провели обыски, а затем его задержали. Гражданская жена Тарасенко подтвердила, что он был знаком с подозреваемым в убийстве Вороненкова, а также с человеком, которого считают сообщником и разыскивают.

Обыски проводили представители прокуратуры вместе с полицией.

Юридический аспект этого задержания в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат Андрей Доманский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вам відомо, які результати обшуку?

— Ця інформація не дається, оскільки є таємниця слідства щодо цього питання. Ми знаємо, що слідчі проводять слідчі дії відповідно до чинного законодавства, в тому числі, хочу наголосити, пред’явлена підозра – це ще не означає, що людина є винною, оскільки винуватість людини може встановити виключно суд, коли постановляє обвинувальний вирок. Отже, триває слідство, слідство водночас може пред’явити деяким особам, проте протягом всього слідства може бути зрозуміло, чи причетна ця особа до скоєного правопорушення, чи ні. Отже, ми зараз можемо з вами казати про певні слідчі дії, які відбуваються, і не можемо вішати ярлики, винуватити даних осіб у скоєнні цього злочину.

Наскільки виправдані обшуки за три місяці після вбивства? Чи реально знайти якісь речові докази?

— Це так, але ми, по-перше, не знаємо результати цих обшуків, не знаємо, що там було знайдено. Ми знаємо, що доказова база може бути будь-яка – як відомості, так і речі, які можуть зберігати на собі певні ознаки про причетність до скоєння злочину. У дійсності я не виключаю цієї можливості, що людям в подальшому буде змінена підозра на іншу, наприклад, при проведенні обшуку можуть віднайти відповідну зброю, отже, це є інша кримінальна стаття, і людям можуть в подальшому пред’явити відповідну підозру в скоєнні іншого злочину.

Цивільна дружина затриманого під час обшуку повідомила, що її не пустили до їхньої квартири. Це нормальна практика?

— На жаль, так, і ми знаємо, що інколи не лише родичів не допускають, навіть і адвокатів не допускають. З приводу цього неодноразово адвокати звертались до відповідних органів щодо порушення прав людей, які безпосередньо стосуються проведення даних слідчих дій. У подальшому, думаю, що ми будемо вже спостерігати за діяльністю правозахисників, зокрема, захисників по даній справі, які будуть вживати відповідні заходи зі своєї сторони.

З її слів зрозуміло, що людина була знайома з підозрюваним у вбивстві, що йому може загрожувати?

— В залежності від того, яка їй роль буде виділена в даному епізоді, бо, в дійсності, лише знайомство не є підставою для затримання. Я не виключаю, що можуть слугувати певні відомості, які перебувають у слідстві, щодо можливих відповідних чи телефонних розмов, чи якогось листування, чи обговорення з даного питання, і не виключаю, що в подальшому можуть, наприклад, особу притягнути в разі, якщо їй було відомо про ймовірність замаху, тобто підготовки до цього злочину, а він не повідомив правоохоронні органи. Проте, знову-таки, це моя власна думка, я не хочу, щоб керувались нею, що в дійсності воно так і є, оскільки фактично нам невідомо, чим саме керуються слідчі для проведення цього обшуку. Ми знаємо, що у нас проводилась, відбувалась на підставі суду, а, отже, я думаю, що слідчі подали клопотання і зазначили певні обставини, які слугували для того, щоб суд визначив і не дав можливість провести всю слідчу дію, зокрема, обшук. Щодо затримання, то тут також потрібно з’ясувати, що особа зараз, оскільки їй пред’явлено підозру, то в подальшому буде визначатись питання про обрання щодо неї запобіжного заходу, і вже після цього ми можемо з вами казати, які саме слугували підстави для затримання, також, чи є ця підозра, відповідно до чинного законодавства обґрунтованою, і чи будуть вжиті відповідні запобіжні заходи щодо цієї особи.

Напомним, политолог Николай Давидюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в убийстве Вороненкова нужно сместить акцент с того, что он якобы был главным свидетелем в деле экс-президента Виктора Януковича.