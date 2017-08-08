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    Киев

    Второй за август случай: в Киеве мужчина до смерти забил свою мать

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    Согласно данным, убийство произошло в тот момент, когда дома находились дочь убитой, которая проживает в соседней комнате квартиры вместе со своим мужем и несовершеннолетними детьми.
    Правоохранители на месте убийства женщины в Киеве
    ГУ Нацполиции Киева

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Ночью в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение: на полу лежит без сознания женщина. Врачи "скорой", прибывшие на вызов, констатировали смерть потерпевшей, рассказали в ГУ НП столицы.

    ГУ Нацполиции Киева
    На месте убийства женщины в Киеве

    Оказалось, что 68-летняя женщина и ее сын несколько дней употребляли алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой сын несколько раз ударил женщину кулаком по голове и лицу.

    Дочь потерпевшей, которая проживает в соседней комнате квартиры вместе со своим мужем и несовершеннолетними детьми, услышав брань и шум, сразу вызвала правоохранителей.
    Правонарушитель был задержан на месте преступления в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 46-летний местный житель, который ранее имел проблемы с законом.

    По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Ему объявлен сообщение о подозрении в оказании преступления и избрана мера пресечения – содержание под стражей.

    Напомним, в начале августа в Киеве семейная ссора между мужчиной и его матерью привела к смерти женщины.

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