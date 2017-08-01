Помощника директора порта "Черноморск" избили битами

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Неизвестные совершили нападение на помощника директора Госпредприятия "МТП "Черноморск" Владимира Букача, об этом сообщили 1 августа, в пресс-службе порта.

По информации пресс-службы, утром 31 июля помощник директора и глава общественной организации "Антикоррупционное движение юга" Букач подвергся нападению во дворе собственного дома.

Неизвестные личности, скрывающие свои лица под масками, избили его битами, в результате чего он был доставлен в медицинское учреждение с переломом челюсти, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. На данный момент его состояние оценивается как среднетяжелое. Букача ожидает несколько операций.

Правоохранители расследуют данное происшествие.

Согласно версии следствия, неизвестные поджидали сотрудника порта в автомобиле у его дома и, когда утром тот вышел на улицу к своему автомобилю за документами, те напали и избили его.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали автомобиль нападавших. Их личности устанавливаются. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что в Миргороде 12 июля неизвестные жестоко избили председателя фракции ВО "Свобода" в Миргородском городском совете, руководителя городской "Свободы" Олега Супруненко.